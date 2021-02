Un incidente stradale si è verificato questa mattina sulla circonvallazione di Cisterna, all'altezza della stazione di servizio Free. Coinvolte due vetture, una Fiat Punto e una Opel Astra, ad avere la peggio la donna al volante di quest'ultima che è stata trasportata al Goretti dal personale del 118 intervenuto. Sul posto anche la Polizia Locale di Cisterna per i rilevamenti e i carabinieri della città che stanno gestendo il traffico in ambo le direzioni.

