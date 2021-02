Escono fuori strada e si ribaltano con l'auto che prende fuoco. Attimi di paura questa notte per un incidente stradale autonomo nel pieno centro della città. Poco dopo l'una, un forte boato ha svegliato i residenti di corso della Repubblica, all'altezza della rotatoria con il monumento dedicato alle vittime del lavoro. A bordo dell'auto cinque ragazzi, riusciti ad uscire da soli dall'abitacolo prima che questo venisse inghiottito dalle fiamme. Uno di loro è rimasto ferito e trasferito in ambulanza presso il nosocomio del territorio. Sul posto anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Latina. Il personale del 115, giusto con un pickup e un autobotte, hanno domato in pochi minuti il rogo, riportando l'area in sicurezza.

L'incidente è accaduto nel cuore della notte, nel bel mezzo del coprifuoco. Per questo sono scattate le indagini da parte degli inquirenti.