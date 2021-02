Nella giornata di ieri, a Borgo Podgora, i carabinieri della locale stazione, su richiesta del proprietario di un esercizio commerciale della zona, intervenivano denunciando in stato di libertà, per tentato furto, un cittadino ghanese, in Italia senza fissa dimora, fermato dal personale dell'arma dopo aver tentato di asportare un portafogli ai danni di una donna alla quale è stata prontamente restituita la refurtiva.