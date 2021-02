Viabilita in tilt in questi minuti sulla via Pontina all'altezza di Aprilia. a distanza di appena 3 km infatti si sono verificati due incidenti stradali diversi.

Il primo al km 49 vede coinvolte almeno due vetture che si sono tamponate.il secondo all'altezza del km 46, invece vede protagonista un autocarro che, dopo aver sbandato, a divelto diversi metri di guard rail. Non si registrano in entrambi casi feriti. Sul posto per i rilievi nel primo caso gli agenti della polizia stradale di Aprilia, nel secondo invece i carabinieri.