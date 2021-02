I casi a Roma città sono a quota 500. Si affacciano le varianti nel Lazio, oggi quarta zona rossa a Torrice e confermata chiusura scuola a Roma con variante brasiliana con link da Umbria, in corso l'indagine epidemiologica da parte della Asl Roma 1. Trasportati in elisoccorso nel Lazio tre pazienti Covid dal Molise (tra questi un carabiniere).

Coronavirus Lazio, D'Amato: "Oggi su oltre 10 mila tamponi nel Lazio (+2.013) e oltre 21 mila antigenici per un totale di oltre 31 mila test, si registrano 889 casi positivi (+35), 33 i decessi (+9) e +1.139 i guariti.

