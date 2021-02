La chiusura dei plessi di via Luigi Cadorna segue quella disposta per il plesso di Tremensuoli, chiuso da lunedì scorso

La positività di una impiegata dell'ufficio amministrativo ala base della chiusura temporanea dei locali. Il sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli, dopo essersi consultato con la dirigente scolastica, ha firmato una ordinanza che stabilisce fa subito la chiusura degli uffici amministrativi, della scuola media e della scuola dell'infanzia. Una decisione adottata a scopo precauzionale che rimarrà in vigore sino al due marzo.

