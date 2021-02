E' stato investito nella notte e chi lo ha fatto non ha prestato soccorso. E' accaduto a Velletri, dove il corpo senza vita di Roberto Tesseri, per tutti quanti gli abitanti della cittadina conosciuto come "Bocco", è stato rinvenuto nella notte. I carabinieri sono intervenuti così come i soccorsi praticamente subito, ma quando ormai era troppo tardi. A darne notizia è il sindaco di Velletri, Orlando Pocci, sulla sua pagina Facebook: "Era solito salire in Comune per un saluto. Sono certo che la comunità lo piange e tutti noi lo ricordiamo con grande affetto. Che la terra ti sia lieve fragile Roberto". Sul fatto sarà naturalmente aperta un'indagine da parte dei carabinieri.