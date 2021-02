Incidente mortale lungo la strada provinciale per Sperlonga, nel territorio di Fondi, all'altezza del bivio per via Diversivo Acquachiara.

A scontrarsi, per cause al vaglio dei carabinieri della Tenenza, un camion e una moto. I soccorsi si sono rivelati vani per l'uomo che viaggiava in sella alla due ruote.

I militari dell'arma stanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto.