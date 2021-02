La temuta variante inglese è arrivata anche da noi. A Sabaudia, dove è risultato positivo al Covid modificato un operatore delle forze dell'ordine: militare della Guardia di Finanza in servizio a Roma. L'ipotesi è che si sia contagiato sul luogo di lavoro oppure viaggiando in treno. Ieri dal Policlinico Celio è arrivato il responso ufficiale sulla presenza della variante inglese nel suo molecolare. Ora si attendono i risultati del sequenziamento dei tamponi effettuati alla moglie e alla figlia del militare, entrambe positive. E di conseguenza è partito il tracciamento. Oggi, intanto, presso il drive-in dell'ex Sani andranno a tampone docenti e alunni della classe prima elementare della scuola Verga di Pontinia frequentata dalla bambina (in tutto 32 soggetti). Sempre a tampone andranno anche i colleghi di reparto della donna, che lavora nello stabilimento farmaceutico Bsp di Latina Scalo, dove si producono i monoclonali della Ely Lilli. Naturalmente in entrambi i casi la Asl ha disposto la necessaria contumacia e la relativa indagine epidemiologica per contenere la diffusione del virus.

Sotto variante a Santa Maria

Domani i tamponi molecolari li dovranno effettuare anche gli alunni di una classe della scuola dell'infanzia Vito Fabiano di borgo Santa Maria, dove è risultata positiva ad una sotto variante un'insegnante che vive in Campania. Tutti gli alunni sono stati messi in quarantena dopo la comunicazione arrivata dall'Istituto Zooprofilattico di Napoli sulla presenza - nel tampone effettuato all'insegnante - del virus modificato non dalla variante inglese, ma pur sempre di variante si tratta: un po' quello che è accaduto a Roccagorga. Gli alunni avevano già effettuato il test rapido qualche giorno fa - dopo la riscontrata positività della docente - e tutti negativi erano tornati in classe.