Vittorio Iacovacci è tornato a casa. In questi minuti la salma del carabiniere ucciso in un agguato in Congo con l'ambasciatore italiano Luca Attanasio e l'autista locale sta ricevendo gli onori delle massime autorità civili e militari provinciali nella camera ardente del cimitero di Sonnino.

Una folla commossa ha accolto il feretro del militare dell'Arma stringendosi attorno ai familiari. "Vittorio aveva scelto di andare lontano, ed è andato oltre - ha detto il Prefetto di Latina Maurizio Falco -. Siamo tutti costernati da quanto accaduto"

I funerali di Vittorio Iacovacci si svolgeranno alle 14.30 di venerdì 26 febbraio si svolgeranno le esequie nell'Abbazia di Fossanova.