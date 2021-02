Nel pomeriggio di ieri, a Scauri di Minturno, a conclusione di specifica attività di indagine, i carabinieri della locale stazione hanno denunciato in stato di libertà un 24 enne ritenuto responsabile del reato di truffa.

In particolare le investigazioni svolte consentivano di accertare che lo stesso, nel mese di ottobre dell'anno 2020, mediante fraudolente inserzioni su siti internet, aveva indotto in errore un uomo del posto, facendosi accreditare su una carta prepagata a lui intestata, la somma di euro 238,50 quale pagamento di polizza assicurativa per copertura Rca, risultata inesistente.