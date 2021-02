Durante le medesime attività i carabinieri dello stesso reparto, fermavano a bordo della propria autovettura, un giovane di 25 anni sottoponendolo a perquisizione personale, rinvenendo un grammo di hashish, procedendo quindi a segnalare il prevenuto per violazione all'art.75 del d.p.r.309/90, alla locale prefettura.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro unitamente all'attrezzatura per il taglio, mentre il prevenuto veniva segnalato per violazione all'articolo 75 dpr 309/90.

I militari, durante la fase di controllo all'interno dell'abitazione, notavano su un tavolo un grinder (attrezzo comunemente utilizzato per sminuzzare le foglie di marijuana) e residui di sostanza resinosa di colore marrone, verosimilmente stupefacente del tipo hashish, rinvenendo, inoltre, nel corso della perquisizione, un involucro contenente grammi 7,10 dello stupefacente.

La scorsa notte, alle ore 02.15 circa, a Latina, i carabinieri della sezione Radiomobile del Norm della locale Compagnia, nel corso dei servizi di controllo ai soggetti sottoposti al regime degli arresti domiciliari, denunciavano in stato di libertà un 29enne, per il reato di "violazione alle prescrizioni imposte nel relativo provvedimento emesso dalla Procura di Latina.

