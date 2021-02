Al momento, secondo una primissima ricostruzione dei fatti, sembra che l'operaio stesse muovendo con un muletto o con un montacarichi, un carico da posizionare su un mezzo pesante. Sembra fosse una manovra che aveva già effettuato altre volte e a cui era abituato. Qualcosa però è andato storto e i pellet, colmi di merce, gli sono caduti addosso schiacciandolo. Le possibili lesioni interne, la grave frattura al femore, hanno portato al suo ricovero in codice rosso e a prendere in esame un trasferimento a Roma.

Ha riportato gravi ferite l'operaio di 62 anni originario della Romania, ma da tempo residente ad Aprilia, che nel pomeriggio è rimasto coinvolto in un incidente presso la Zep, l'azienda chimica che si trova lungo la via Nettunense alle porte di Aprilia, poco prima di Campo di Carne.

Schiacciato dal carico che stava posizionando su un mezzo pesante, è in codice rosso.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli