Altri sette casi, di cui due riferiti all'ultimo giorno di screening scolastico e cinque a nuovi link, hanno convinto la Asl che sia necessario prolungare di qualche altro giorno la zona rossa a Roccagorga (l'ordinanza regionale scade domenica 28 febbraio). E' quanto emerso dal vertice svolto ieri in Prefettura tra il Prefetto Maurizio Falco, il responsabile del Dipartimento di Prevenzione Asl Antonio Sabatucci e, in collegamento video, il sindaco di Roccagorga Nancy Piccaro. L'idea è, appunto, di prorogare di ulteriori sette giorni la chiusura totale del paese lepino, vale a dire fino al 7 marzo. Adesso, però, l'ultima parola spetterà alla Regione Lazio.

