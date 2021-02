Dopo i 10 contagi di mercoledì, ieri non si sono registrati casi ma restano da processare 16 tamponi che al 99 percento daranno esito positivo. Se pur si dovesse arrivare a 26 casi totali nel giro di tre giorni (dall'inizio della pandemia fino a martedì se ne erano contati 35 nell'arco di quasi un anno) la situazione dell'isola non verrebbe comunque considerata a rischio: la zona rossa sarà evitata. Per quale motivo? Innanzitutto perché si tratta di un cluster abbastanza circoscritto, scoppiato in località Le Forna e legato ad un ampio ambito familiare riferito ad un nucleo allargato. Inoltre finora non ci sono stati casi gravi e di conseguenza nemmeno ricoveri. I positivi vengono curati a casa, tutti gli accorgimenti del caso sono stati attuati, disposti i controlli su imbarchi e sbarchi, scuole chiuse in via precauzionale: insomma, la situazione è controllabile anche perché si tratta pur sempre di un'isola.