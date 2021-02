Tre arresti per spaccio di stupefacenti ad Aprilia dove i carabinieri hanno messo le manette a un 25enne, un 26enne e un 44enne del luogo in seguito ad una perquisizione domiciliare. Sono stati trovati in possesso di otto chili di hashish, 2600 euro in contanti - sicuramente frutto dell'attività di spaccio - e 4 cellulari. Tutto è stato posto sotto sequestro e gli arrestati condotti nel carcere di Velletri.