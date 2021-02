Durante i funerali, officiati dal vescovo Mariano Crociata, sono stati letti una commovente lettera della fidanzata, il messaggio del Comandante del XIII Reggimento Gorizia di cui faceva parte Vittorio Iacovacci e il contributo di Lubiana Restaini in qualità di delegata Anci - piccoli Comuni. Una volta conclusi i funerali, sono stati rilasciati numerosi palloncini con i colori della Bandiera Italiana all'esterno dell'Abbazia

Una folla commossa si è riunita poco fa, all'Abbazia di Fossanova, per dare l'ultimo saluto a Vittorio Iacovacci, il carabiniere di Sonnino ucciso nel vile attacco in Congo, dove ha perso la vita anche l'amasciatore italiano Luca Attanasio. La salma del carabinieri è arrivata a Sonnino ieri, dopo i funerali di Stato a Roma, mentre oggi a Priverno sono stati celebrati i funerali.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli