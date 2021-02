Ancora chiusi tre plessi scolastici ubicati sul territorio del Comune di Minturno. Si allungano i tempi di riapertura della Scuola dell'infanzia di via Luigi Cadorna e della Scuola Secondaria di primo grado Antonio Sebastiani di Minturno, chiuse dal 23 febbraio scorso, per un caso di contagio che ha colpito una impiegata della segreteria dell'Istituto Comprensivo. Il sindaco, Gerardo Stefanelli, infatti, ieri ha emesso una nuova ordinanza, prorogando in via precauzionale la chiusura dei due plessi sino al cinque marzo prossimo e quindi per tutta la prossima settimana. Quindi le attività didattiche non si terranno in presenza sino all'otto marzo prossimo, giorno in cui è prevista la riapertura ufficiale. Il primo cittadino minturnese, come è noto, il 23 febbraio scorso ha emesso una ordinanza, dopo che la dirigente, Margherita Diana, aveva chiesto l'adozione di un provvedimento di chiusura dei plessi della scuola dell'infanzia e della scuola media di Minturno capoluogo, per un caso di positività al tampone riguardante una impiegata della segreteria dell'Istituto Comprensivo Antonio Sebastiani di Minturno.

Il primo cittadino quindi sospese l'attività didattica ed amministrativa ordinando la chiusura sino al due marzo. Ieri, per garantire il rispetto delle prescrizioni correlate all'emergenza sanitaria incorso e per salvaguardare la comunità scolastica in questione, ha disposto la proroga delle misure sino a venerdì cinque marzo, al fine di consentire l'attivazione delle procedure e dei protocolli previsti per la prevenzione e il contenimento dell'emergenza epidemiologica, ma anche di procedere agli opportuni interventi di sanificazione e igienizzazione. Un'altra scuola dell'infanzia, l'Angelita di Tremensuoli è ancora chiusa per tutta la giornata odierna, visto che, con un'altra ordinanza, il sindaco ne aveva disposto la chiusura da mercoledì scorso. Un provvedimento adottato per due casi di positività all'interno del plesso, appartenente all'Istituto comprensivo Marco Emilio Scauro di Scauri. Da lunedì l'attività didattica in sede riprenderà regolarmente.