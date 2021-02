Panorama lascia Latina. Lo storico marchio che ha aperto in città ormai più di 25 anni fa, reduce da una crisi di vendite e da forti tensioni con i dipendenti, ha comunicato formalmente di voler cedere il ramo d'azienda di Latina. Il tutto in vista della cessazione del contratto di locazione dei locali utilizzati all'interno del centro commerciale Latina Fiori, già previsto per il 30 settembre 2021. Nella lettera inviata alla società locatrice, nonché ai sindacati di categoria, il gruppo Pam Panorama spa parla di una decisione «determinata dagli irreversibili ed ormai consolidati andamenti economici negativi» e sottolinea altresì che la «società ha ricercato e valutato ogni possibile soluzione volta a salvaguardare il perimetro occupazionale».

In questo contesto è stato individuato un operatore già attivo nel settore della grande distribuzione organizzata, la «Leale srl» che si è dichiarata disponibile ad acquisire il ramo d'azienda costituito dal punto vendita i Latina, nonché a firmare un contratto preliminare di cessione che dovrebbe garantire i livelli occupazionali attuali del supermercato. Prima però c'è un altro step che coinvolge la società Latina Fiori e il contratto di affitto in scadenza a settembre; per la cessione del ramo d'azienda è necessario rinnovare il contratto perché questo va allegato al cambio del marchio e al riassorbimento del personale. Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra i rappresentanti di Pam spa, Leale srl, i delegati sindacali dei lavoratori e la proprietà del centro commerciale di viale Nervi.