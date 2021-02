Nel corso della perquisizione, inoltre, venivano rinvenuti poco meno di 12.000 € in banconote di vario taglio, somma che veniva sottoposta a sequestro in quanto ritenuta provento dell'illecita attività.

L'operazione ha consentito il ritrovamento di una pistola scacciacani, di 12 grammi di cocaina e un etto di sostanza stupefacente del tipo cannabis, oltre ad un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle singole dosi.

La Polizia di Stato di Latina, nella giornata di ieri, ha arrestato un pregiudicato 57enne residente a Terracina, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

