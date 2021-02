Nella serata di ieri, a Latina, i carabinieri della sezione radiomobile della locale Compagnia, davano esecuzione al provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Roma che disponeva la sospensione provvisoria della detenzione domiciliare con conseguente carcerazione, nei confronti di un 29 enne del posto.

Il prevenuto è stato trasferito in camera di sicurezza in attesa delle determinazioni del provveditorato dell' amministrazione penitenziaria di Roma, relative alla designazione della casa circondariale disponibile ad accoglierlo.

In particolare il 25 febbraio scorso, gli stessi militari, nell'ambito di una perquisizione eseguita presso il domicilio del prevenuto, già agli arresti domiciliari, lo avevano sorpreso in possesso di un involucro contenente grammi 7,10 di hashish e di materiale per il taglio delle dosi, segnalando e denunciando le violazioni alle autorità competenti.