Un gravissimo incidente stradale si è registrato ieri sera alle porte di Latina, all'altezza della rotatoria tra via del Lido e strada Nascosa, un punto dove nel recente passato, purtroppo, si sono registrate già diverse carambole d'auto in circostanze molto simili, una conclusa tragicamente. Con una dinamica al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Latina, ieri sera un uomo di 34 anni ha perso il controllo della propria Lancia Ypsilon mentre percorreva a forte velocità via del Lido in direzione del centro città.

Arrivata all'altezza del rondò, l'utilitaria è andata diritta sul lato destro, carambolando nel campo oltre la strada: mentre la vettura si ribaltava più volte, il conducente è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed è volato sulla carreggiata dov'è stato soccorso dal personale di un'ambulanza del 118 che lo ha trasportato d'urgenza presso il pronto soccorso dell'ospedale. Le sue condizioni infatti sono piuttosto delicate, come testimoniano anche i danni, evidenti, riportati dal mezzo.

In ogni caso l'incidente punta nuovamente i riflettori sul problema della sicurezza per un tratto di strada particolarmente soggetto a questo tipo di incidenti: nel luglio del 2019 tre ragazzi rimasero feriti gravemente dopo essere finiti fuori strada alla stessa maniera con una Mini, mentre due mesi dopo in quello stesso punto morì una ragazza di 27 anni a causa del violento impatto tra la sua city car e la fontana che arreda la rotatoria.