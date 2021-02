A seguito dell'irruzione e della conseguente perquisizione nell'appartamento, sono state trovate 123 piante di canapa in altrettanti vasi riscaldati con lampade alogene. Presenti nella serra improvvisata anche purificatori d'aria con estrattori.

A conclusione di laboriose indagini, svoltesi anche con servizi di appostamento e pedinamento, gli agenti del Commissariato di P.S. Cisterna di Latina sono risaliti ad un'abitazione disabitata e in uso all'uomo, situata nel Comune di Bellegra (RM), al cui interno era stata approntata una serra artigianale per la coltivazione e produzione di marijuana.

La Polizia di Stato di Latina, nella serata di ieri, ha tratto in arresto un uomo di 32 anni, originario di Priverno e domiciliato a Cisterna, per produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

