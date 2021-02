L'uomo il 12 luglio scorso aveva denunciato lo smarrimento ed il successivo indebito utilizzo da parte di terzi di alcuni assegni bancari per un importo di € 4.000,00. In realtà l'uomo aveva dichiarato il falso. I carabinieri hanno approfondito la vicenda giungendo alla conclusione che si è trattato di una simulazione di reato. Così è scattata la denuncia.

I Carabinieri della Stazione di Minturno, al termine di specifica attività d'indagine, hanno deferito in stato di libertà D.S. 40enne del luogo per simulazione di reato.

