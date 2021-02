Un video rap che fa discutere, con tanto di presenza di alcuni personaggi legati al clan Travali, quello appena colpito da una serie di arresti nell'operazione denominata Reset. Nelle scorse ore i giovani rapper Tr4, hanno pubblicato su Youtube il video del brano "Zona", poi rimosso qualche ora dopo. Il brano contiene frasi di solidarietà per alcuni componenti del clan Travali, come Salvatore "Bula" e altri riferimenti alla mala del capoluogo pontino.

Il video è stato girato ai palazzoni di Latina, nel quartiere Q4. Il brano inneggia ai soldi facili, al potere del clan, al controllo del territorio e al disprezzo per infami e pentiti. Quasi un messaggio, la rivendicazione di un potere radicato sulla città da parte delle giovani leve. Alcuni, nel video, sono a volto scoperto e si riconoscono personaggi legati al clan Travali, come familiari e affini. Altri sono coperti da un passamontagna.

Alcuni passaggi del video mostrano gesti come il taglio della gola o l'uso delle armi. Esplicita una frase: "Se sei in zona mia faccio bang bang bang". Ancora: "C'ho in mano un fero pronto, siamo cresciuti nella fame, tra coltelli e lame". "Ti credi Pablo ma non sei nessuno, al massimo vendi fumo".

Infine, un pensiero per chi sta in carcere. "Sta tranquillo zio, tutto passa in fretta. Zio Bula esce in fretta, l'ho scritto sui muri della cameretta". E le foto di Bula e Palletta Travali che passano in sovrimpressione.

Sul video hanno già acceso i riflettori gli investigatori delle forze dell'ordine.