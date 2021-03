E' arrivato il giorno di Ponza. Tra oggi e domani sulla principale isola dell'arcipelago pontino verranno somministrate circa 200 dosi di vaccino (180 della Pfizer, una ventina di AstraZeneca): le iniezioni riguarderanno in gran parte gli anziani che riceveranno il farmaco americano, ma anche carabinieri, polizia locale e docenti. Giovedì, invece, sarà il turno di Ventotene sempre con lo stesso criterio, ma con un numero inferiore di vaccini. Per le isole è stato adottato un procedimento diverso rispetto al sistema di prenotazione che ha coinvolto anziani e docenti della terra ferma: gli isolani si sono segnati direttamente tramite un link gestito dai due Comuni. I vaccini verranno trasportati a Ponza e Ventotene dalla Guardia di Finanza, in elicottero. Una volta arrivati sulle isole saranno portati nei Poliambulatori sedi delle somministrazioni. Oggi a Ponza sarà presente, oltre al responsabile della campagna vaccinale Loreto Bevilacqua anche il direttore sanitario della Asl Giuseppe Visconti.

Intanto è vicino lo start alle prenotazioni over 70 che partiranno venerdì per 79enni e 78enni (nati nel 1942 e 1943). Per la prenotazione sulla piattaforma sarà necessaria la sola tessera sanitaria.





Il tutto grazie all'impiego degli elicotteri della Guardia di Finanza che ieri ha effettuato il primo trasporto speciale delle dosi di vaccino anti COVID19 destinato agli abitanti delle Isole Pontine, fondamentale per poter avviare le somministrazioni vaccinali programmate dal Ministero della Salute nell'ambito della lotta alla pandemia in corso. Un equipaggio del Corpo, a bordo di un elicottero AW139, è decollato dalla base di Pratica di Mare con il prezioso materiale che era stato consegnato ooco prima da una pattuglia ATPI del Comando Provinciale G. di F. di Latina.