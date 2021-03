Gli investigatori della Squadra Mobile hanno ultimato ieri le operazioni di identificazione dei quattro rapper protagonisti del video musicale finito alla ribalta delle cronache nazionali per gli evidenti richiami alla criminalità, ma soprattutto per la dedica ai fratelli Angelo "Palletta" e Salvatore "Bula" Travali, esponenti di spicco di un sodalizio criminale tra i più feroci della storia recente del capoluogo pontino, raggiunti dieci giorni fa da una nuova ordinanza di custodia cautelare nell'ambito di un'inchiesta che ha permesso di riesaminare le loro condotte illecite, contestando l'aggravante del metodo mafioso per una serie di estorsioni e l'azione di controllo che esercitavano negli ambienti dello spaccio.

All'esito dell'analisi compiuta dai poliziotti del vice questore aggiunto Giuseppe Pontecorvo, il videoclip della canzone rap e il messaggio che si porta dietro, sono finiti al vaglio della Procura per le valutazioni penali del caso. Si tratta comunque di un'indagine in continua evoluzione, necessaria per interpretare l'impatto che quel video può produrre negli ambienti della criminalità, soprattutto in carcere dove sono in ballo supremazia e alleanze.

IL TESTO INCRIMINATO



Levo le catene

passo nel quartiere...

rispetta la strada

faccio una rapina a mano armata...

i miei fra non li ho mai infamati c'ho un amico di sicuro no non è pentito...

Dai palazzoni è un attimo

Il mio bro vuole un attico

siamo dei ragazzi popolari

pensiamo agli affari...

Non credo a nessuno tranne di chi mi fido

Mi chiama Papu al telefonino e scendo in un attimo speriamo un giorno di stare in un attico....

Perché sono tutti parla parla poi vanno a piangere dalla mamma

Vengono in trenta poi di palle non ne fanno mezza

Tutti a fare i malavita

poi li scaccio con l'insetticida...

Se sto in zona tua faccio pem pem pem

No non tradisco un fratello

Giro il cappello

Metto in mano c'ho un ferro pronto pe' fa macello...

Stai tranquillo zio tutto passa in fretta

Free Garba… e free Palletta l'ho scritto anche sui muri della cameretta zio Bula esci in fretta...

siamo veri mica infami siamo seri mica cani no falsi come i tuoi ragazzi sotto i palazzi come pazzi scappiamo dalla polizia niente snitch li mandiamo via siamo i nuovi messia Ave Maria con qualcuno che è andato via