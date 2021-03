Quando tutti aspettavano la sentenza dopo che il pm aveva chiesto la condanna a quattro anni e sei mesi e la difesa dell'imputato - rappresentata dall'avvocato Roberto D'Arcangelo - aveva chiesto l'assoluzione, i giudici del Collegio Penale sono usciti dalla camera di consiglio disponendo l'acquisizione di alcune immagini detenute dall'imputato, A.V., queste le sue iniziali che all'epoca dei fatti aveva 18 anni. Secondo le indagini della polizia postale il ragazzo era stato sorpreso con materiale dal contenuto pedopornografico.

Il prossimo 16 marzo è prevista la sentenza di una vicenda che affonda le radici al 2012 quando, secondo la ricostruzione della polizia postale, il 18enne aveva contattato su messanger la parte offesa, una ragazzina più piccola di lui di alcuni anni e che era caduta in una trappola. A.V., si era spacciato per una donna e aveva prospettato all'adolescente l'ipotesi di entrare nel campo della moda con una carriera folgorante ma serviva un book fotografico e delle foto da poter inviare a qualcuno di importante. In questo modo - sempre secondo quanto hanno ricostruito gli inquirenti - l'imputato era riuscito a convincere la ragazzina e a chiederle alla fine delle foto in abiti succinti che lei ha inviato. Tra gli scatti che sono finiti nell'inchiesta ci sono anche tre immagini dove l'adolescente era a seno nudo.

Erano stati i genitori della parte offesa a cogliere qualcosa di strano nell'atteggiamento della figlia e in un secondo momento dall'analisi del computer e dai colloqui con la finta agente di modelle era emersa tutta la verità. A quel punto il padre e la madre avevano deciso di presentare una denuncia e le indagini della polizia postale avevano portato ad una utenza telefonica vicino Latina dove abita il ragazzo. Nel corso di una perquisizione sul computer dell'indagato, gli investigatori avevano trovato le immagini che cercavano, sia quelle della ragazzina che altre foto anche in questo caso dal contenuto inequivocabile. Una volta che era stata chiusa l'inchiesta dalla Procura, era iniziato il processo in Tribunale che è alle battute finali.