In particolare il giovane aveva posto in essere nel 2013, nei confronti della madre, azioni vessatorie sia morali che fisiche, finanche costringendo la donna a consegnargli somme di denaro.

Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri del comando stazione di Formia hanno dato esecuzione all' ordinanza di applicazione della misura cautelare personale dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, emessa dalla procura di Cassino nei confronti di un 27 enne di Gaeta.

