L'arrestato, stante le sue evidenti condizioni psicofisiche alterate, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso il reparto malattie mentali di un nosocomio della provincia, mentre gli anziani genitori, in forte stato di shock, sono stati soccorsi da personale del servizio "118".

Gli agenti hanno quindi deciso di intervenire rapidamente, forzando il portoncino d'ingresso. Alla vista degli uomini in divisa, il 40enne prima cercava rifugio in bagno, ma subito dopo si scagliava contro i poliziotti, colpendoli con calci e pugni.

I poliziotti del Commissariato di Terracina, una volta sul posto, constatavano come l'uomo avesse chiuso a chiave la porta dell'abitazione, allo scopo di impedire ai genitori di uscire, nonostante le loro implorazioni.

La polizia, nella giornata di ieri ha tratto in arresto un 40enne responsabile di violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale ed, inoltre, di violenza privata ai danni dei genitori.

