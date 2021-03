Una banda di professionisti dei furti aveva pianificato un colpo da manuale, un'incursione notturna negli uffici di una società di logistica che avrebbe potuto fruttare un bottino superiore ai 200.000 euro e invece è sfumata per un soffio: i ladri sono stati disturbati sul più bello in circostanze fortuite, per l'arrivo di un dipendente che si è presentato in anticipo sul posto di lavoro, e sono dovuti scappare a mani vuote senza portare a termine l'azione.

Nel mirino degli scassinatori, ieri notte, è finita la sede di Latina Scalo della società di spedizioni GLS. Non è la prima volta che le bande di razziatori cercano di intrufolarsi nei magazzini di via delle Industre alla ricerca delle casseforti piene di soldi, ma il più delle volte avevano trovato sulla loro strada le guardie giurate Securitas Metronotte e i colpi erano sempre falliti. A differenza del passato, i banditi entrati in azione questa volta avevano trovato il modo di raggiungere il caveau con gli incassi aggirando i sistemi di allarme, ovvero calandosi dal tetto nel punto giusto.