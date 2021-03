I tre giovani sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per il reato di furto aggravato in concorso.

I protagonisti della bravata sono tre minorenni di Itri fermati dai militari della locale stazione. L'auto era stata portata via al legittimo proprietario poco prima, nel centro del paese. Il proprietario aveva sporto poco prima del ritrovamento, regolare denuncia presso la tenenza di Gaeta.

Hanno rubato un'auto ma sono incappati in un controllo dei carabinieri, che hanno fatto scattare la denuncia.

