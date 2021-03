L'arma è stata sottoposta a sequestro, mentre il suddetto denunciato all'autorità giudiziaria per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

Nella circostanza il suddetto, sottoposto a perquisizione a bordo dell'autovettura di lusso sulla quale viaggiava, veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 20 centimetri e lama di 10 centimetri, occultato all'interno del suo giubbotto.

