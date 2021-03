Latina piange la scomparsa di un'altra figura storica, Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14, a seguito di complicanze derivanti anche dal Covid-19, si è spento Bruno Bruni, titolare dello storico bar-pasticceria, "TuriRizzo". Bruno Bruni era nato a Tunisi il 23 aprile del 1955, ma a metà degli anni sessanta era venuto a Latina con la sua famiglia. Figura storica, amico di tutti, persona cordiale e gentile, Bruno lascia un vuoto incolmabile in una città che lo ha adottato da bambino e gli ha sempre voluto bene. Accanto a lui, sino alla fine, il fratello Maurizio ed il figlio Gianmarco. Con lui, anche le altre due figlie, Benedetta e Martina. I funerali si svolgeranno sabato alle ore 10 nella basilica di San Marco a Latina. Latina perde un pezzo di storia, un uomo che con la sua dolcezza, è proprio il caso di dirlo, aveva fatto innamorare tutti, ad iniziare dagli amici di sempre, divisi tra sport, pranzi e cene in allegrie. Il suo era da sempre il bar degli amanti del basket, dove parlare della "palla a spicchi" sorseggiando qualcosa di buono o mangiando una delle sue meravigliose cassate siciliane, era un'abitudine quotidiana. Una persona speciale, che se n'è andata in silenzio, quasi a non voler disturbare nessuno, tantomeno chi gli è stato accanto sino alla fine.