Un grave incidente si è registrato stasera intorno alle 22 in via del Lido, all'altezza della rotatoria all'incrocio con strada Litoranea, dove un automobilista ha perso il controllo del proprio suv finendo nel canale. In circostanze al vaglio della Polizia Stradale, intervenuta per i rilievi con pattuglie del distaccamento di Terracina, il mezzo è andato dritto all'uscita dal rondò mentre percorreva via del Lido in direzione del centro.

Si tratta di un ristoratore della zona, soccorso da un'ambulanza del servizio 118 che lo ha trasportato d'urgenza presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina.