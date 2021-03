A Lenola le multe agli automobilisti indisciplinati e a chi butta le sigarette a terra le fanno i bambini. Proprio così, i più piccoli, blocchetto alla mano, hanno espresso il desiderio di sanzionare personalmente le auto in divieto di sosta e gli incivili. Si tratta di multe simboliche, ovviamente, ma ci si può giurare che si tratta di sanzioni molto più "pesanti" da sopportare, perché contengono il monito delle nuove generazioni. La proposta è arrivata alla giunta comunale dal Consiglio comunale dei bambini e dei ragazzi. Così, i bambini sono scesi in strada accompagnati dagli adulti e si sono messi ad elevare verbali calandosi nel ruolo dell'agente di Polizia locale.

"Attenti, perché non guarderanno in faccia a nessuno, parole loro!" il commento scherzoso del Comune sulla pagina facebook. "Il bambino vede meglio dell'adulto le scorrettezze, il non rispetto delle regole, per cui se trovate la multa sulla vostra auto, vi prego, almeno leggetela e riflettete sul fatto che avete offerto la possibilità ad un bambino di potervi "multare".

E soprattutto non gettate la multa a terra! Questo sarebbe la peggiore di tutte le azioni".