La Dirigente Scolastica dell' Istituto Comprensivo "Principe Amedeo" Maria Angela Rispoli ha comunicato ai genitori che, per un caso positivo al plesso Mazzini, in via precauzionale, oggi 5 marzo 2021, il plesso resterà chiuso, per la sanificazione dei locali. Si riprenderà regolarmente la frequenza scolastica lunedì 8 marzo 2021.

In attesa dei dettagli organizzativi, da parte del Dipartimento di Prevenzione, da lunedì 8 marzo 2021, la classe prima della scuola primaria espleterà la didattica a distanza. Sarà cura della stessa Dirigente aggiornare le famiglie coinvolte sui tempi della DAD e sul rientro a scuola dei propri figli.