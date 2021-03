Infine è stato affrontato il tema dei controlli su eventuali comportamenti, da parte degli studenti, non compatibili con le norme previsti, come possibili episodi legati ad improvvisati festeggiamenti del MacP100 prima degli esami.

Restano comunque sotto controllo i comportamenti violativi della norma anti contagio, soprattutto nei luoghi a maggiore rischio, come parchi e piazze. Sotto questo aspetto, particolarmente attenzionato è il Comune di Aprilia.

Nell'incontro è stata evidenziata la situazione di Roccagorga, dove è stato registrato un miglioramento della situazione e per cui è stata avanzata alla Regione la proposta della revoca della "zona rossa", di cui si attende risposta.

Si è tenuto oggi pomeriggio, in Prefettura a Latina, la riunione tecnica presieduta dal Prefetto Maurizio Falco e che ha visto presenti i vertici delle Forze di Polizia, i sindaci di Latina, Aprilia e Roccagorga, il presidente della Provincia, il responsabile Asl Antonio Sabatucci e i funzionari dell'Ufficio Scolastico Provinciale Emilaina Bozzella e Anna Carbonara.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli