Sono tutti negativi i minori della casa famiglia di Cori messi in quarantena a scopo precauzionale dopo la positività riscontrata in una decima ospite della struttura, e questa è la buona notizia. Ma ce n'è anche una cattiva: da ieri all'appello manca una giovane ivoriana che è fuggita facendo perdere le sue tracce. Ha atteso che tutti dormissero per lasciare la comunità di notte senza che nessuno se ne accorgesse. La ragazza è incinta: avviate le ricerche da parte delle forze dell'ordine.

Situazione sotto controllo ad Aprilia per quanto riguarda la famiglia contagiata dalla variante inglese: il virus, a quanto pare, è rimasto circoscritto a moglie, marito e figli. Si è allargato invece il focolaio di Ponza, quello che ha coinvolto un ampio nucleo familiare in località Le Forna. Ai 25 contagi iniziali se ne sono aggiunti altri 10, situazione che ha fatto scattare l'allarme della Asl: puntuale è arrivata la richiesta alle forze dell'ordine di incrementare i controlli ed evitare una possibile ulteriore diffusione del contagio. Infine è salito a sette il numero dei positivi all'interno della troupe cinematografica che lavora nel capoluogo: tre sono persone sono in contumacia nella Capitale, gli altri quattro in quarantena da noi: divisi tra singole abitazioni e camere di albergo.