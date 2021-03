Assalto in una villetta nella zona di via Guardapasso nella serata di ieri. I due banditi trovano e immobilizzano i figli dei proprietari che in quel momento erano in compagnia di due amici. Sono penetrati nell'abitazione intorno alle 20 armati di pistola e con il volto coperto da un passamontagna. All'interno c'erano tre ragazzi maggiorenni ed un ragazzo minorenne, che sono stati minacciati e tenuti a bada da uno dei due malviventi mentre l'altro perquisiva le stanze e racimolava averi. Una volta fatto il bottino che ad una prima stima dovrebbe ammontare a oltre 8000 €, i due rapinatori sono fuggiti via inizialmente a piedi lasciando sotto choc i quattro ragazzi. È stato quindi lanciato l'allarme al 112 sul posto sono intervenuti i carabinieri del reparto territoriale di Aprilia che hanno avviato le indagini.