Le tartarughe marine della specie Caretta caretta sono classificate nello stato "Vulnerabile" nella Lista Rossa mondiale della IUCN (https://www.iucnredlist.org/species/3897/119333622) per cui necessitano di particolari e rigorose azioni di tutela e conservazione a livello internazionale. Il Parco Riviera di Ulisse è impegnato da oltre quindici anni nelle attività di salvaguardia e recupero delle tartarughe marine.

Una tartaruga Caretta caretta spiaggiata in località Vindicio (presso il Lido Frungillo) è stata recuperata, su segnalazione della Capitaneria di Porto, dal personale del Parco Riviera di Ulisse che, quale parte integrante della rete regionale TartaLazio, si occupa dell'attuazione delle politiche di conservazione di questa meravigliosa specie marina per conto della Regione Lazio.

