Un grave incidente stradale si è registrato stasera in pieno centro, all'incrocio tra corso della Repubblica e via Carlo Alberto, dove sono entrati in collisione una moto 125 e una microcar, due dei tanti mezzi che la sera sfrecciano tra la zona di Palazzo M e il parcheggio alle spalle del teatro, luoghi di ritrovo degli adolescenti al limite del coprifuoco. Stando a una prima ricostruzione della dinamica, al vaglio della Polizia Stradale di Latina intervenuta con l'ausilio della Squadra Volante, la microcar con due giovanissimi a bordo proveniva da piazza San Marco e ha sterzato improvvisamente per imboccare via Carlo Alberto, finendo nella traiettoria del ciclomotore che invece percorreva il corso in direzione opposta. In seguito al violento impatto, il centauro è stato sbalzato per diversi metri, ma è rimasta ferita anche la ragazzina che sedeva al posto del passeggero nella macchinetta: entrambi trasportati in ospedale dalle ambulanze del 118, non versano in gravi condizioni. Ad avere la peggio è stato il conducente della moto, le cui condizioni sono apparse meno gravi di quanto si pensasse in un primo momento.