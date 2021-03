Botte da orbi sabato sera in piazza San Francesco a Fondi. Ad affrontarsi due adolescenti, mentre altri coetanei riprendevano la scena con gli smartphone e li esortavano a picchiarsi con più volenza. Il filmato è stato pubblicato anche sui social network e chiaramente è anche al vaglio delle forze dell'ordine. In particolar modo, sono gli agenti del commissariato di polizia di Fondi che stanno esaminando le immagini registrate e stanno ora lavorando per identificare i due ragazzini protagonisti della lite e anche gli altri adolescenti che erano presenti.