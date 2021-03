Un enorme autoarticolato ha perso il controllo e si è schiantato contro il muro del cavalcavia, all'altezza del chilometro 38+770 della Pontina, all'altezza di Aprilia. Il camion ha sbandato e si è messo di traverso bloccando di fatto completamente la strada. L'abitacolo è andato distrutto e l'uomo alla guida è rimasto ferito. All'uscita di Casalazzara è il delirio: il traffico è in tilt, e si registrano chilometri di code verso Roma, anche sulla Pontina Vecchia. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco, la polizia stradale di Aprilia e la Squadra di emergenza Anas.

