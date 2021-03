Una segnalazione al 113 è arrivata ieri nel primo pomeriggio, poco prima delle 15, da una persona che era a passeggio al Parco Enrico Berlinguer a Campo Boario, a due passi da via Pionieri della Bonifica e da piazzale Carturan.

Chi ha telefonato in Questura ha parlato genericamente della presenza di un'arma nell'area verde e ha aggiunto anche che c'erano dei ragazzini. Ha notato infatti una pistola maneggiata - a quanto pare da un adolescente - circondato da altri coetanei. E poi basta.

Immediatamente è intervenuta la polizia che subito ha ritrovato l'arma che si è rivelata giocattolo e che è stata sequestrata per tutti gli accertamenti del caso: era a terra.

Quando i poliziotti sono arrivati c'era un drappello di ragazzi, tutti di età compresa tra i 13 e i 15 anni, almeno venti, tra cui anche alcune ragazze. Erano tutti distanziati e indossavano la mascherina. Gli agenti hanno cercato di ricostruire cosa era accaduto e i teenagers hanno riferito che la pistola giocattolo era a terra e che nessuno di loro l'aveva impugnata. Insomma non hanno offerto a quanto pare particolari spunti investigativi. Alla fine tutti i presenti sono stati identificati. Quando è scattata la segnalazione in via Milazzo sono arrivati tre equipaggi della Squadra Volante, impegnati nei servizi di controllo del territorio per la prevenzione dei reati nell'ambito di un piano predisposto dal Questore Michele Spina. Gli agenti proseguono nei servizi di monitoraggio in particolare anche dei luoghi di ritrovo degli adolescenti, a partire ad esempio oltre che da alcune aree verdi, come il Parco Berlinguer, fino al parcheggio alle spalle del Teatro Comunale, a poca distanza dai Giardinetti. Proprio in quella zona in passato si sono verificati anche episodi di bullismo.