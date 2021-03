Svolgevano il servizio di noleggio con conducente senza alcuna autorizzazione, per cinque di loro scatta la sanzione, il ritiro della carta di circolazione e il sequestro amministrativo del mezzo. È questo il bilancio della vasta operazione di controllo messa in atto questa mattina dalla Polizia Locale di Aprilia. Militari in borgjese e quattro pattuglie di agenti della polizia municipale coordinati dal comandante Massimo Giannantonio hanno effettuato controlli presso la stazione di Campoleone, a seguito di segnalazioni in merito allo svolgimento della professione senza alcun titolo da parte di alcuni conducenti. Cinque di loro, colti in flagrante, sono stati multati, le carte di circolazione sospese e i mezzi in uso sottoposti al fermo amministrativo. Proseguono gli accertamenti per verificare la situazione patrimoniale e l'eventuale richiesta da parte di costoro del reddito di cittadinanza. I servizi di controllo proseguiranno nei prossimi giorni.