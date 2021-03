L'autorità giudiziaria ha disposto la sottoposizione agli arresti domiciliari del 30enne, in attesa del giudizio direttissimo.

nell' ambito del medesimo contesto operativo, i carabinieri deferivano in stato di libertà un'altra persona, 40enne del posto, per aver concorso con l'arrestato nella commissione del furto, riuscendo a darsi repentinamente alla fuga nelle campagne circostanti.

I fatti sono accaduti a Fondi. I carabinieri della locale tenenza, nel corso di servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati predatori, traevano in arresto, nella flagranza del reato di furto, un 30enne del luogo che veniva individuato e raggiunto dai militari operanti subito dopo essersi introdotto all'interno di un' abitazione ove aveva asportato un decespugliatore a scoppio ed una pompa elettrica.

Hanno rubato un decespugliatore e una pompa elettrica, per questo i carabinieri hanno arrestato una persona e denunciata un'altra.

