Hanno raggirato una donna di Minturno fingendosi un generale dell'esercito americano in missione in Italia. In questo modo hanno sottratto alla malcapitata 16 mila euro.

E' quanto hanno scoperto i carabinieri di Minturno al termine di una attenta attività di indagine. Quattro persone sono state denunciate per il resto di truffa. Avevano creato falsi profili Facebook e Whatsapp di un generale dell'esercito americano in missione in Italia. La donna raggirata ha fatto diversi bonifici per una cifra attorno ai 16 mila euro.