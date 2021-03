Grossi disagi questa mattina alla scuola dell'infanzia e primaria di via Bachelet a Latina dell'istituto comprensivo Emma Castelnuovo, dove a causa della pioggia si sono allagate otto classi, al piano inferiore e superiore. Il problema è stato causato, a quanto risulta, dai lavori di manutenzione straordinaria per l'impermeabilizzazione del tetto che erano in corso nel plesso da tempo e per i quali era stato rimosso un isolante della guaina. Le piogge di questa mattina hanno quindi inciso su una struttura fragile causando l'allagamento delle aule. La dirigente scolastica ha allertato il Comune, che è intervenuto con un primo sopralluogo, ed è stata costretta a sgomberare l'edificio e a rimandare gli alunni a casa. Ora si sta studiando una soluzione per posizione una copertura temporanea e consentire il ripristino delle aule.