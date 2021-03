Paura e disagi questa mattina sulla Pontina, a causa di un incidente in direzione Roma al chilometro 62, all'altezza di Borgo Montello, dove un tir di traverso sta bloccando la carreggiata. Stando alle prime informazioni, una persona sarebbe rimasta ferita nello scontro, causato dal manto stradale scivoloso dovuto alla forte pioggia. Sul posto i sanitari del 118, la Polizia stradale di Aprilia e la squadra di emergenza Anas. Traffico paralizzato su entrambi i sensi di marcia per diversi chilometri.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli